Spray negli occhi e furto d’oro: paura per un’anziana rapinata a Modica

Ad occuparsi del fatto di cronaca la Polizia di Stato che dovrà accertarne la dinamica ed individuarne l’autore. La vittima un’anziana abitante al quartiere del SS. Salvatore a Modica. All’ora di pranzo la donna si è vista presentare alla porta di casa un uomo. La donna, che vive da sola, non è riuscita a fermare l’uomo che è riuscito a procurarsi il varco per entrare all’interno dell’abitazione della vittima. Una volta all’interno, con l’uso di uno spray che stordisce, ha rubato oggetti in oro, orecchini ed altri monili d’oro che la donna indossava.

All’interno della casa i familiari avevano installato delle telecamere. Ed i poliziotti stanno proprio partendo da questo particolare per riuscire ad individuare l’uomo che ha derubato, con destrezza e furbizia, la povera donna che quando è tornata in sé non ha ricordato nulla di quanto è accaduto nel giro di pochi minuti. foto di repertorio

