Sport e legalità: appuntamento da non perdere giorno 1 settembre al lido della polizia di Caucana

Il rugby è uno sport che incarna, forse più di ogni altro, il significato profondo della competizione, anche fisica, ma sempre basata sul rispetto reciproco. In questo sport, rispettare le regole e l’avversario è fondamentale, e l’avversario non è mai un nemico, ma semplicemente un compagno di sfida. Nella provincia di Ragusa, il rugby è una pratica sempre più diffusa, con radici solide in alcune comunità da molto tempo, e in espansione in altre.

Per celebrare i valori che il rugby sa trasmettere—come il rispetto, la solidarietà e la legalità—domenica prossima, 1 settembre, è stata organizzata una giornata speciale. Dalle 10 del mattino, presso il Lido della Polizia di Caucana, si terrà un evento aperto a ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Saranno presenti tutor e tecnici delle Fiamme Oro Rugby, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, per guidare i giovani partecipanti in una giornata di sport e apprendimento.

L’invito è rivolto a tutti i giovani che vogliono avvicinarsi al rugby, per conoscerlo, scoprirlo e innamorarsene. Questo appuntamento non è solo un’opportunità per vivere i valori dello sport e della sana competizione, ma anche per imparare e diffondere il rispetto della legalità come principio fondamentale di una convivenza civile. Valori che sono intrinsecamente legati alla natura stessa del rugby.

