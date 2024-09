Sport e legalità. Al lido di Caucana una giornata all’insegna dei valori centrali nello sport e nella vita

Il Questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, ha recentemente presentato l’evento “Sport e legalità, Summer Edition” al lido della Polizia di Caucana. L’iniziativa, svoltasi domenica, ha coinvolto numerosi giovani che si sono cimentati in partite di beach Tag rugby e beach rugby, con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport come veicolo di legalità e collaborazione.

Nel suo discorso, Trombadore ha sottolineato come il rugby sia un esempio perfetto di questi valori, grazie alle sue regole e alla necessità di un gioco di squadra che implica sostegno reciproco. “Portare avanti la palla”, ha spiegato il Questore, “significa dare sostegno, perché per arrivare alla meta non si può mai passare in avanti ma sempre indietro, facendo emergere la necessità di un compagno vicino che aiuta a raggiungere l’obiettivo finale.”

L’evento ha visto la partecipazione speciale dei rappresentanti delle Fiamme Oro Rugby, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, che hanno offerto la loro esperienza non solo tecnica, ma anche come portatori di valori fondamentali per la vita quotidiana. Trombadore ha ringraziato i vertici delle Fiamme Oro Rugby per aver accettato l’invito e per l’opportunità offerta ai giovani di apprendere da professionisti di alto livello.

Il Presidente del Ragusa Rugby, Erman Dinatale, ha sottolineato l’importanza dell’inclusione nel percorso educativo e sportivo dei giovani, ribadendo come il rugby rappresenti un veicolo centrale per trasmettere valori positivi. Questo evento si è inserito in una serie di iniziative già avviate dalla Questura, in collaborazione con le scuole provinciali, per promuovere una crescita sana e consapevole tra i giovani.

Il Sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, ha ringraziato la Questura per l’impegno costante nella promozione della sicurezza e della legalità, riconoscendo l’importanza di iniziative come questa per la comunità. Anche Massimiliano Bizzozero delle Fiamme Oro Rugby ha evidenziato come i principi di “sostenere e avanzare” siano fondamentali sia nello sport che nella vita, e che trasmetterli ai giovani attraverso il rugby sia il modo migliore per rafforzare la comunità in tutti i suoi aspetti.

© Riproduzione riservata