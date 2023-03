Spm di Modica: oltre al danno, la beffa. 79 persone non riceveranno lo stipendio di novembre. Ecco perchè

Non c’è pace per i lavoratori della SPM di Modica che dopo 4 mesi senza stipendio hanno dovuto ricevere l’ennesima brutta notizia. 79 lavoratori, che avrebbero dovuto ricevere in totale 87 mila euro, mensilità solo del mese di novembre, si sono visti pignorare la somma da un professionista che ha fornito servizi alla Spm, per cui saltano i pagamenti dello stipendi del mese di novembre 2022 per tutti.

LE FAMIGLIE SONO ALLO STREMO

Sono molti i servizi essenziali in capo alla Spm che consentono al comune di Modica di avere le pulizie degli immobili comunali, l’apertura dei siti turistici ed urbanistici, la gestione del depuratore e la distribuzione dell’acqua potabile a tutti i cittadini modicani.

Per questo motivo, la CGIL ha deciso di chiedere al Comissario del Comune e al Liquidatore della Spm di convocare le parti sindacali per delineare un percorso di tutela e per avviare un confronto per i trasferimenti di tutti i lavoratori alle nuove società costituite. Quali proposte, insomma, per la salvaguardia dei livelli occupazionali? Al momento la questione è ancora aperta.