Lavoratori della SPM Modica: il 10 febbraio sarà sciopero

E’ stato confermato dai sindacati, in particolare dalla F.P. CGIL di Ragusa, lo sciopero dei lavoratori della S.P.M. Modica previsto per domani, 10 febbraio.

SCIOPERO CONFERMATO PER IL 10 FEBBRAIO

Nunzio Fernandez, segretario generale della F.P. CGIL di Ragusa e Salvatore Terranova della Camera del lavoro di Modica evidenziano che sulla vertenza in atto nessun incontro è stato calendarizzato dalla Commissaria Straordinaria di Modica, dottoressa Ficano.

I sindacati hanno deciso di indire lo sciopero a causa del mancato trasferimento dei lavoratori dalla partecipata in liquidazione e i ritardi nei pagamenti dei salari che sono pari a quattro mensilità.

Nel caso in cui non dovesse essere convocato l’incontro, sostengono i due sindacalisti, i lavoratori sì asterranno dal lavoro, fermo restando che saranno garantiti i servizi essenziali.