Contributo regionale per l’acquisto di una lavastoviglie. E’ una delle misure contro la siccità in Sicilia

Dall’Assessore regionale all’Energia, Roberto Di Mauro, il mandato ai suoi uffici volto a predisporre gli atti relativi al bando per l’erogazione di un contributo per l’acquisto di una lavastoviglie. Sono in tutto 980 quelle che potranno essere acquistate grazie al finanziamento di 200 euro a famiglia per la spesa necessaria all’acquisto di una lavastoviglie. Costo che, di fatto, sul mercato è molto più alto ma che, secondo le previsioni della Regione, alla fine và a contribuire nell’intera spesa necessaria per acquistare l’elettrodomestico.

E’ una delle misure individuate lo scorso mese di agosto dalla Regione Sicilia con l’approvazione di una legge approvata all’Ars.

La somma, destinata all’acquisto delle 980 lavastoviglie per un singolo contributo di 200 euro, ammonta complessivamente a 196mila euro. In questi giorni l’avvio delle procedure dato dall’Assessore regionale Roberto Di Mauro. Contributo che và alle famiglie siciliane che acquisteranno o che hanno già acquistato la lavastoviglie a far data dall’approvazione, nel mese di agosto scorso, del finanziamento all’Assemblea regionale siciliana previsto con la legge approvata in aula. Perchè questa misura? L’utilizzo di una lavastoglie riduce di parecchio il consumo dell’acqua. Infatti lavare le stoviglie con questo sistema porta al consumo di acqua fra i sei ed i quindici litri in tutta l’operazione di lavaggio. Se le stesse stoviglie dovessero essere lavate manualmente si consumerebbe una più alta quantità di acqua. Da qui la decisione di ricorrere a questo aiuto per ridurre il consumo domestico di acqua nelle famiglie e negli esercizi pubblici. Atteso ora il contenuto del bando per accedere al contributo di 200 euro al quale gli uffici dell’Assessorato regionale all’Energia hanno iniziato a lavorare in questi giorni dopo l’input dato dall’assessore regionale Roberto Di Mauro.

