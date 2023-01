Sciopero dei lavoratori della SPM Modica

Sciopero del personale dipendente della SPM di Modica, la partecipata del Comune. Per la giornata di venerdì 10 febbraio 2023 i lavoratori incroceranno le braccia. Motivo? Il mancato pagamento degli stipendi arretrati e, ad oggi, il mancato trasferimento del denaro alle due nuove società appositamente costituite dal comune di Modica. Di conseguenza, l’accumulo dei ritardi è veramente notevole.

SI ASPETTANO GLI STIPENDI ARRETRATI

Ad annunciarlo, i sindacati che accusano il commissario straordinario di non aver proceduto alla convocazione delle rappresentanze sindacali che era atteso entra il 30 settembre scorso.



UN PRBLEMA CHE RIGUARDA 79 FAMIGLIE

Stiamo parlando di un problema che interessa ben 79 famiglie e in tempi di crisi, la situazione sta diventando veramente insostenibile. Attualmente, dunque, la SPM è in stato di agitazione e l’auspicio è che prima del giorno stabilito per lo sciopero si possa arrivare ad una conclusione positiva per tutti.