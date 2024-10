Vittoria: forze dell’ordine controllano i punti principali, 445 persone controllate. Ecco i risultati

Le forze dell’ordine del comune di Vittoria hanno registrato risultati concreti nel rafforzamento delle operazioni di sicurezza sul territorio, grazie all’attività congiunta tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. Nell’ultimo fine settimana, l’azione combinata ha portato all’identificazione di 445 persone e al controllo di 200 veicoli, con 9 infrazioni al codice della strada accertate e contestate.

Le operazioni, che rientrano nei servizi ad “Alto Impatto” predisposti dalla Questura di Ragusa, sono state avviate in seguito alle indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Questi controlli mirano a contrastare ogni forma di illegalità e prevenire episodi che potrebbero mettere a rischio l’ordine pubblico. I presidi si sono concentrati tanto nelle aree centrali quanto in quelle periferiche di Vittoria, con particolare attenzione a zone di aggregazione giovanile, come Piazza del Popolo, via Cavour e via Roma.

La sinergia tra le diverse forze dell’ordine ha permesso non solo di garantire una presenza capillare, ma anche di intensificare i controlli su soggetti già sottoposti a misure restrittive. Durante le attività, infatti, sono stati eseguiti 39 controlli domiciliari nei confronti di individui sotto misura di prevenzione personale, rafforzando così il presidio sul territorio.

Questi servizi, oltre a rafforzare la sicurezza pubblica, dimostrano l’efficacia della cooperazione tra i vari corpi di polizia e la capacità di agire rapidamente per prevenire situazioni di criticità.

