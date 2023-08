Spiaggia di Micenci e Donnalucata in sofferenza. L’acqua torna a non essere potabile. Alla carica il Comitato Micenci

Potabilità dell’acqua, pulizia della spiaggia, spazzamento. Il Comitato Micenci solleva, dopo una settimana dalla prima volta, questi problemi. A firmare l’appello al sindaco di Scicli, Mario Marino, è Laura Maccioni la quale sottolinea che non è per polemizzare ma solo per dare una collaborazione. “Sulla spiaggia di Micenci, Palo Rosso, Palo Bianco e fino al lido Aziz non abbiamo visto alcun intervento di pulizia con macchina vagliatrice pulispiaggia nè interventi di raccolta manuale, ma solo il passaggio, molto parziale, è stato sabato 22 e martedì 25 luglio, di una livellatrice agricola che ha soltanto interrato alcuni rifiuti e dato un falso segnale di pulizia – afferma la signora Maccioni – ad oltre un mese dal previsto posizionamento, sulla spiaggia mancano ancora i trespoli con i sacchetti per i rifiuti”.

Una nuova ordinanza sindacale informa che l’acqua potabile nella borgata è tornata non potabile.

“Dopo una tregua di una decina di giorni l’acqua dei rubinetti di Donnalucata è ritornata ad essere non potabile. Non basta aumentare il livello di cloro sperando in una soluzione – spiega ancora il Comitato Micenti – è necessario capire le cause dell’inquinamento dell’acqua potabile e intervenire definitivamente per rimuoverle. Capiamo che ci vorrà tempo ma riteniamo importante che la consapevolezza del problema si trasformi in azione. Quello che non è più tollerabile, invece, è la mancanza di una capillare informazioni ai cittadini perché si astengano dal consumare l’acqua dell’acquedotto comunale. Nonostante tutto continuiamo ad essere fiduciosi e rimaniamo a disposizione per proposte che possano aiutare l’amministrazione a migliorare la fruizione dei servizi erogati”.