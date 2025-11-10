Spaccio nel centro storico di Modica: arrestati due giovani in possesso di hashish e cocaina

Un’operazione rapida e mirata della Polizia di Stato ha portato, sabato sera, all’arresto in flagranza di reato di due giovani sorpresi a spacciare nel cuore del centro storico. Il blitz è scattato in Piazza Albanese, conosciuta dai modicani come Piazza Campailla, area particolarmente affollata anche per le manifestazioni in corso in città.

Gli agenti, impegnati in un servizio antidroga predisposto per contrastare il fenomeno nelle zone più frequentate dai giovani, hanno colto sul fatto il 28enne C.G. e il più giovane S.S. mentre cedevano sostanze stupefacenti. La presenza di pattuglie in borghese, seguita dall’arrivo dei rinforzi con sirene spiegate, ha attirato l’attenzione dei numerosi passanti presenti in piazza.

Durante la perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di diverse dosi di hashish e cocaina, pronte per essere immesse nel mercato locale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, C.G., 28 anni, è stato posto agli arresti domiciliari, mentre S.S. è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa.

L’intervento rientra nel potenziamento dei controlli predisposti per arginare lo spaccio nelle aree nevralgiche della città, soprattutto quelle frequentate dai più giovani.

