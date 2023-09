Spacciava vicino l’auditorium di Marina di Modica: Daspo per il pusher

Daspo urbano nei confronti di un uomo trovato in possesso di sostanza stupefacente e una somma significativa di denaro.

Durante l’estate, sono stati disposti specifici servizi di prevenzione e controllo del territorio nell’intera fascia costiera iblea. In questo contesto, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno effettuato un controllo amministrativo presso l’auditorium Mediterraneo, noto come “ex piscina,” durante una serata danzante.

LO SPACCIO IN UN LUOGO PUBBLICO DURANTE UN EVENTO

Durante il controllo, hanno notato un uomo il cui comportamento ha suscitato sospetti. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e una somma consistente di denaro. Tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato.

Proprio perchè l’uomo stava effettuando lo spaccio in un luogo pubblico durante un evento con partecipazione di giovani e famiglie, è stata emessa la misura di prevenzione del Daspo urbano.

Questa misura impone un divieto di accesso e stazionamento nelle vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico in alcune strade di Marina di Modica, compresi i tratti di spiaggia adiacenti, per un periodo di un anno. La violazione di tale divieto comporta severe sanzioni, tra cui la reclusione da sei mesi a due anni e una multa da 8.000 a 20.000 euro per l’autore.