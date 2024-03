Sospese dal CGA le nomine dei Commissari per le CamCom siciliane

Il Cga di Palermo, con proprio decreto, ha sospeso la nomina dei commissari per la Camera di Commercio di Catania e la Camera di Commercio unica per Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, sulla base del mancato rispetto di un ordine procedimentale che prevederebbe prima l’istituzione delle nuove CamCom (ancora non avvenuta) e poi le nomine. Pertanto, si ritorna alla situazione precedente e è momentaneamente bloccato questo obbrobrio della Camera di Commercio unica per cinque province.

Lo annuncia l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, che commenta: “Questa novità mette ora i territori e la Politica nelle condizioni di poter ragionare meglio e più intelligentemente sul da farsi, avendo tra gli obiettivi l’istituzione della quinta Camera di Commercio e mettendo da parte, almeno per ora, questa ipotesi aberrante della Camera unica per cinque province”.



“Si riparta, dunque, dal quadro precedente – conclude il parlamentare ibleo – e rimettendo al centro il confronto tra territori e istituzioni ad ogni livello, e mettendo in primo piano le necessità delle aziende e il tessuto produttivo di ogni provincia”.

