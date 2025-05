Sorpreso con metanfetamina e bilancini, in casa mini centrale dello spaccio

Una vera e propria mini centrale dello spaccio è stata scoperta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica lungo la fascia costiera ispicese. A finire nei guai è stato un 37enne del posto, trovato in possesso di circa 18 grammi di metanfetamina e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il blitz è scattato nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio. I militari, insospettiti dai movimenti dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo la droga nascosta all’interno dell’abitazione in cui il soggetto risultava domiciliato in attesa di trasferirsi fuori regione per motivi di lavoro.

Oltre alla metanfetamina, classificata tra le droghe pesanti più pericolose per effetti e dipendenza, i Carabinieri hanno trovato bilancini di precisione e bustine per il confezionamento delle dosi. L’intero materiale è stato posto sotto sequestro, mentre la sostanza sarà sottoposta ad accertamenti tecnici per stabilirne la purezza e il quantitativo di principio attivo.

Per il 37enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Ragusa. Le indagini proseguono per accertare eventuali legami con circuiti di spaccio attivi nella zona costiera del ragusano.

