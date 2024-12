Sopralluogo all’auditorium della scuola Mariele Ventre di Ragusa, i lavori di ripristino a partire da domani

Questa mattina si è svolto un sopralluogo presso l’auditorium della scuola “Mariele Ventre” di Ragusa, alla presenza della consigliera comunale Rossana Caruso, del dirigente scolastico Leonardo Licata, dei rappresentanti dei genitori Paola Nigito e Simone La Cognata, e del dirigente del settore competente del Comune di Ragusa. L’ispezione si è resa necessaria a seguito delle segnalazioni di gravi problemi strutturali che compromettevano l’agibilità della struttura, particolarmente rilevanti in vista degli eventi natalizi.

Criticità riscontrate

Durante il sopralluogo sono emerse diverse problematiche, tra cui pannelli staccati dal soffitto, infiltrazioni d’acqua significative e altre criticità che rendono la struttura inagibile al momento.

Dichiarazioni e interventi

“La situazione rappresenta un problema che non poteva essere ignorato,” ha dichiarato la consigliera Rossana Caruso, sottolineando l’importanza di garantire un ambiente sicuro e accogliente per studenti, docenti e famiglie. Il dirigente comunale ha rassicurato i presenti sull’avvio immediato dei lavori, previsti per domani, grazie all’intervento di imprese già incaricate.

Obiettivi e tempistiche

Gli interventi strutturali, mirati a risolvere tutte le criticità e a ripristinare la sicurezza dell’auditorium, dovrebbero concludersi entro le festività natalizie, consentendo il regolare svolgimento degli eventi previsti. La consigliera Caruso ha aggiunto che il completamento dei lavori rappresenterà un primo passo per restituire dignità a una struttura centrale per la vita scolastica e comunitaria.

