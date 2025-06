“Sono la tua vicina”: così hanno raggirato un’anziana a Modica e le hanno portato via gioielli e ricordi

Si sono finti vicini di casa per raggirare un’anziana ultraottantenne e rubarle gioielli per un valore stimato di 20.000 euro. Oggi, per quei fatti risalenti al maggio 2024, zia e nipote, rispettivamente di 53 e 28 anni, residenti a Noto, sono stati raggiunti da una misura cautelare dell’obbligo di dimora emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura.

A condurre l’indagine è stata la Polizia di Stato di Modica, che ha individuato i due responsabili grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini di videosorveglianza della zona. La donna era riuscita a entrare in casa dell’anziana con modi gentili, fingendo di cercare lavoro. Intanto, il giovane complice si era intrufolato nell’abitazione approfittando della porta socchiusa, rubando preziosi e oggetti di valore.

