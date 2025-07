Soccorso in mare, salvato un giovane marinaio tunisino nelle acque di Pozzallo

Il giovane, 29 anni, dopo i soccorsi è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. La richiesta di aiuto è arrivata alla sala operativa della Guardia costiera della Capitaneria di porto di Pozzallo. Qui – secondo il racconto dell’equipaggio di un motepesca algerino – un marinaio presentava febbre alta e convulsioni. Le condizioni sono apparse subito critiche per cui è stato chiesto l’intervento medico.

Da un lato l’imbarcazione ha provveduto a navigare e ad avvicinarsi alle coste siciliane e dall’altro dalla banchina del porto di Pozzallo la motovedetta della Guardia costiera ha mollato gli ormeggi e con un medico ed un infermiere del 118 hanno preso il largo raggiungendo l’imbarcazione algerina da dove era arrivato l’appello di soccorso. Una volta sul motopesca il giovane tunisino è stato visitato, soccorso e stabilizzato.

Subito è stato attivata la procedura “medevac”, l’evacuazione medica dal mezzo navale, che ha permesso di trasferire sulla terra ferma il paziente. In banchina ad attenderlo un’ambulanza con personale sanitario a bordo che ha immediatamente soccorso e trasferito il paziente, dopo la valutazione medica anche da parte dei responsabili dell’Usmaf, l’unità medica di frontiera, all’ospedale modicano per le cure necessarie dopo il salvataggio in mare aperto.

© Riproduzione riservata