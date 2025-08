Slittata la rimozione del motopesca incagliato in un frangiflutto a Bruca

Nonostante di buon mattino tutte le maestranze che avrebbero dovuto dare il supporto nel recupero del relitto sono state sul posto, l’operazione è stata rinviata. Motivazione che ci ha confermato il sindaco Mario Marino, presente in questi giorni anche in spiaggia per monitorare quanto sta accadendo nella spiaggia di Bruca; motivazione legata alla necessaria presenza di una squadra di tecnici specializzati in interventi legati allo sversamento di carburante che arriva da Siracusa. Solo con la presenza di questo personale si potrà intervenire. Intervenire in sicurezza per evitare rischi ambientali che potrebbero compromettere la salubrità del mare. Un mare, quello ricadente nella spiaggia di Bruca, che è interdetto alla pubblica fruizione dalla scogliera a fino ad oltre 300 metri dello chalet “Stella Marina”. Stamane di buon mattino una gru è stata posizionata sul posto ma la rimozione non è iniziata nell’attesa della presenza dei tecnici specializzati. Tutto alla presenza della Capitaneria di porto che è stata in mare con una motovedetta.

A rischio la manifestazione di “Bruca senza Frontiere”.

In programma dal 9 al 10 agosto, quindi fra qualche giorno, l’evento potrebbe saltare in assenza delle necessarie autorizzazioni che sono legate al “dopo spiaggiamento” del motopesca “La Lupa” appartenente alla flotta scoglittese che si è incagliato nella notte fra mercoledì e giovedì della scorsa settimana in uno dei frangiflutti che sono in mare a Bruca. Anche perchè le autorizzazioni (la spiaggia ricade nel demanio marittimo) alla luce di quanto accaduto debbono essere rifatte e visti i tempi ristretti, fra rimozione del relitto ed analisi delle acque del mare, non si riuscirebbe ad essere pronti allo svolgimento di gare e giochi in spiaggia. C’è chi non dispera ed in questo atteggiamento stanno i ragazzi dell’associazione Bruca senza Frontiere che avevano già pronto tutto per svolgere l’evento giunto alla 3° edizione.

Aggiornamento

Sono in corso i lavori di recupero del motopesca. Si sta intervenendo rimuovendolo pezzo dopo pezzo con l’utilizzo di una gru. Presenti i sommozzatori da Siracusa pronti ad intervenire per recuperare i contenitori con il carburante. Si lavora con attenzione per evitare sversamento di carburante e contenere un danno ambientale. Si spera che tutti i legni dell’imbarcazione possano essere recuperati entro questo pomeriggio

