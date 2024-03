Siracusa al centro del mondo dal 7 all’11 luglio: attesi Ben Affleck, Sharon Stone, Jenniger Lopez, Monica Bellucci

Siracusa, dal 7 all’11 luglio, sara’ al centro di uno degli eventi piu’ mondani dell’anno: la presentazione della collezione firmata da Dolce&Gabbana. Gli stilisti italiani hanno scelto la cornice di Ortigia, l’antica isola siracusana fondata dai corinzi e diventata capitale della Magna Grecia, per lanciare i loro prodotti di alta moda.

Ci saranno diversi momenti, tra cui un appuntamento, giorno 7, all’Antico mercato di Ortigia, poi la sfilata del sabato in piazza Duomo, dove sono in corso i lavori di montaggio della passarella. Dopo la sfilata, gli ospiti di Dolce&Gabbana si recheranno a Fontane Bianche, in un locale notturno che ospitera’ i Vip. Una nottata danzante che si preannuncia molto glamour.

Il 10 luglio e’ prevista una sfilata a Marzamemi, uno dei borghi marinari piu’ suggestivi della Sicilia, sulla punta estrema dell’isola. Ultimo giorno al Castello Maniace, la fortezza federiciana, uno dei fiori all’occhiello di Siracusa. Tra le star attese Jennifer Lopez, Beyonce’ ma ci saranno almeno circa 500 vip, alcuni dei quali arriveranno con gli yacht. Si parla anche di Ben Affleck, Sharon Stone e Monica Bellucci, che, qui, nell’estate del 1999 giro’, tra le vie di Ortigia, piazza Duomo compresa, Malena di Giuseppe Tornatore.

Nel giorno della sfilata, Ortigia sara’ blindatissima, l’amministrazione del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, peraltro amico dei due stilisti, ha cambiato la viabilita’. Negozi e bar chiusi in una grossa fetta di Ortigia per il grande evento ma i commercianti saranno risarciti.

“Il decennale dell’alta moda di Dolce e Gabbana a Siracusa, oltre ad una straordinaria opportunita’ di marketing e promozione dei nostri luoghi patrimonio dell’Unesco, rappresenta – dice all’AGI il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – un omaggio inedito alla nostra storia, a quell’intreccio di culture, esperienze e suggestioni che renderanno vita nelle preziose creazioni realizzate appositamente per l’evento dalle mani sapienti degli artigiani della maison. Una vetrina sul mondo per la nostra citta’ che, grazie anche allo straordinario successo degli spettacoli classici al Teatro Greco, si candida ad essere capitale artistica e culturale del mediterraneo”.

