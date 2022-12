Sindaco fa albero di Natale appendendo le tasse non pagate dai cittadini. E’ polemica a Monte San Savino

Un albero di Natale che riporta l’elenco di tutte le tasse inevase dai cittadini, per oltre 2,5 milioni di euro, cifra che pesa fortemente sul bilancio del paese. Lo ha realizzato il sindaco di Monte San Savino (Arezzo) Gianni Bennati fuori dal palazzo comunale. L’idea è venuta al primo cittadino e al suo vice, Alessandra Cheli, entrambi avvocati, riportando in ogni singola tessera che compone l’albero le voci scorporate del debito dei cittadini nei confronti delle casse comunali: 1,750 milioni di euro di Tari, 800mila di Imu, 125mila per infrazioni al codice della strada.

E ancora, 64mila di trasporto scolastico, 117mila di mensa scolastica, 13mila di lampade votive. Un elenco senza sconti concluso da una letterina a Babbo Natale nella quale Bennati chiede di far “rinsavire i cittadini affinché si pentano e paghino velocemente quanto dovuto”. fonte Ansa foto da https://corrierefiorentino.corriere.it