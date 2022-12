Sindaco Cassì solidarizza con le dipendenti Zara: rinunciare allo shopping il 26 dicembre

Mentre le dipendenti di Zara Ragusa si stanno mobilitando per un’azione di protesta, e mentre la Cisl ha annunciato lo stato di agitazione per i lavoratori della grande distribuzione per alcuni supermercati e alcuni centri commerciali, è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, a dire la sua e a solidarizzare con le dipendenti che a lui si erano rivolti sia con una lettera che anche attraverso un nostro articolo. “Ho letto l’appello dei lavoratori di una nota catena di abbigliamento – sottolinea Cassì sui social – per richiedere la chiusura del loro punto vendita, situato all’interno di un centro commerciale della nostra città, nel giorno di Santo Stefano, equiparandosi ai loro colleghi di altri punti vendita siciliani”.

Cassì spiega che non ha le competenze per decidere se far chiudere un negozio di una grande catena o un intero centro commerciale nel giorno di Santo Stefano ma il suo diventa un chiaro invito a fare altro, giorno 26 dicembre, come andare al presepe o fare una passeggiata tra le atmosfere natalizie cittadine, piuttosto che fare ancora shopping anche in quella giornata.

“Non ho certamente poteri diretti sulle attività commerciali private, ma credo che poche parole, che reputo di buon senso, debbano essere spese – evidenzia ancora Cassì – La Festività di Santo Stefano ricade all’indomani della corsa ai regali natalizi e a pochi giorni dei tradizionali saldi invernali, in una giornata che non mi pare quindi cruciale, né tantomeno favorevole, agli acquisti. Andare al centro commerciale diventa così per molti più che altro l’occasione per una passeggiata, perdendo l’opportunità di godersi il clima natalizio che la nostra città offre.

Oltre alle mostre e al Villaggio del Gusto (che in quella giornata prevede laboratori e focus), il 26 dicembre Ragusa vivrà infatti percorsi di itinerari urbani e il grande Presepe Vivente di Cava Gonfalone. Tanti – penso a chef e camerieri, ma anche a chi svolge servizi essenziali – trascorreranno a lavoro le festività natalizie, ma se c’è la possibilità di rinunciare, per un solo giorno, allo shopping – ammesso che se ne faccia – per godersi gli affetti e la bellezza della propria città, perché non farlo?”.