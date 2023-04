Simone Digrandi ha presentato la sua candidatura al Consiglio comunale: “Continuo il confronto con i cittadini”

Una gremita Sala Degli Archi, al Poggio del Sole, ha fatto domenica sera da cornice all’evento di apertura della campagna elettorale di Simone Digrandi, che si candida al Consiglio comunale di Ragusa a sostegno del sindaco Peppe Cassì.

Digrandi, collaboratore per le Politiche Giovanili uscente presso il Comune di Ragusa, ha incontrato amici, sostenitori e interessati al progetto, in un clima di grande partecipazione, illustrando le sue idee per la Ragusa di domani, partendo da quanto fatto ad oggi. A moderare la serata e coordinare gli interventi Michael Cabibbo e Luca Battaglia.

L’appuntamento ha visto coinvolti amministratori di territori vicini e lontani, il pubblico ha potuto toccare con mano quali sono le idee programmatiche che Digrandi intende portare avanti in Consiglio comunale nei prossimi 5 anni.

Hanno preso parte all’appuntamento il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì e l’assessore Clorinda Arezzo. Tra i partecipanti – amici amministratori di altri comuni con cui Digrandi ha vissuto esperienze di condivisione e crescita – anche Giuliana Pepi, assessore del Comune di Licodia Eubea, Francesco Favi, assessore del Comune di Chiaravalle (Ancona), Giuseppe Carrabino, assessore del Comune di Augusta, Pietro Di Grazia, commissario della commissione lavoro e politiche sociali del Consiglio Nazionale Giovani, Francesco Aquilano, consigliere comunale a Lucera (Foggia) e componente del consiglio direttivo Anci giovani Puglia, il consigliere comunale di Chiaramonte Gulfi Samuele Cultrera e il delegato Politiche giovanili del Comune di Santa Croce Camerina, Matilde Piazza.

Nell’arco della serata, sono state presentate alcune delle azioni che il candidato intende portare avanti su cinque macroaree: Inclusività, Smartness e GeoMarketing, Ambiente e turismo, Decoro urbano e nuove aree di socializzazione, City branding con l’iniziativa “Ragusa sorride”.

“Sono veramente grato a tutte le persone che sono state presenti e che sto incontrando in queste frenetiche settimane – ha detto il candidato Simone Digrandi – sento forte il loro supporto e ciò mi spinge, anzi, ci spinge a dare ancora qualcosa di più in vista dell’ultimo mese di campagna elettorale, in cui io e tutto il gruppo meraviglioso che mi sostiene continueremo a girare. Non siamo in cerca di voti ma di volti: di cittadini che vogliamo guardare negli occhi, ascoltare e a cui raccontare ciò che abbiamo in mente per il futuro prossimo. Tengo a rivolgere un ringraziamento particolare al sindaco di Ragusa Peppe Cassì e all’assessore Clorinda Arezzo per essere intervenuti e per aver, insieme a me, dato vita ad un talk che ha mostrato in maniera chiara quanto il grande lavoro degli ultimi anni ci abbia legato. Un ringraziamento vivo e sentito anche ai tanti amici amministratori e a chi, in generale, ha preso parte a questo importante momento di incontro e confronto”