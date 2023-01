Sicilia: Schifani revoca iniziativa evento a Cannes. “Noi controlliamo le spese”

“La formale revoca di tutto è confermata. Ieri avevo intimato la revoca, nei giorni pregressi avevo dimostrato delle perplessità e chiesto una relazione all’assessorato.È arrivato il provvedimento di annullamento da parte dello stesso assessorato, mi auguro che gli italiani sappiano che in Sicilia esiste un sistema di controllo, anche politico, che vigila, così come è esistito nel denunciare la vicenda del caro voli, quando abbiamo ricorso all’Antitrust”.

Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in merito alla vicenda relativa all’evento ‘Sicily, Women and Cinema’ al Festival del cinema di Cannes per il quale la Regione Siciliana ha impegnato 3,7 milioni di euro. C’è un’indagine in corso ma va ricordato che tutto è iniziato a seguito di un articolo pubblicato sul quotidiano La Sicilia che ha portato alla luce le scelte effettuate dall’Assessorato al Turismo