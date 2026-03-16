Pozzallo, città di quasi 20.000 abitanti con porto commerciale, zona industriale e hotspot per migranti, vive una grave emergenza sanitaria. I servizi disponibili non riescono a garantire la copertura necessaria e mettono a rischio la salute e la vita dei cittadini. E’ quanto denuncia il sindaco della città, Roberto Ammatuna. La Casa di Comunità di […]
Sicilia protagonista del 10eLotto: un fortunato giocatore festeggia anche a Pozzallo
16 Mar 2026 12:11
Doppietta da 20mila euro invece in Sicilia: come riporta Agipronews, a Ficarra (ME) centrato un 7 Doppio Oro da 15mila euro in via Roma mentre a Pozzallo si festeggia con un 8 Doppio Oro da 5mila euro in via Avvocato Santangelo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 835,6 milioni da inizio anno.
Attenzione: il gioco può creare dipendenza patologica
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