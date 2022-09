"Pur se la legislatura volge al termine in questi giorni il Parlamento si sta confrontando con il Decreto Aiuti bis che ha una grande importanza e in particolare può e deve dare sostegno al comparto della pesca che in Sicilia è in sofferenza. Il lavoro del gruppo della Lega al Senato ha prodotto un pacchetto strutturato di emendamenti che oltre al sostegno diretto al comparto individua provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti attraverso una incisiva riduzione dell'IVA da 22% al 5% e per aggirare il divieto di azzeramento delle accise disposto da normative europee e già rilevato dal MEF". Così in una nota il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo.





"Inoltre – prosegue – i parlamentari leghisti propongono la costituzione di una zona franca doganale per delineare una strategia di sviluppo per le piccole isole a partire da quelle che scontano la maggiore distanza geografica e che sono più esposte alle dinamiche migratorie incontrollate: in questo caso tutte le isole minori siciliane ne trarrebbero benefici. Seguiamo questi provvedimenti fin dall'inizio della discussione e continueremo a seguirli e a incalzare tutti fino a quando non diventeranno misure concrete per gli abitanti delle piccole isole che hanno bisogno di uscire dalle logiche di interventi emergenziali e di approdare a politiche di sviluppo strutturale. Il Dl Aiuti bis è un'ottima occasione, la Lega è al lavoro per garantire che in chiusura di legislatura vengano sostenuti e approvati tutti i suoi emendamenti", conclude Minardo.