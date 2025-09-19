Sicilia, lotta alla “formica di fuoco”: arriva un’app per le segnalazioni

La Regione Siciliana accelera sulla strategia di contrasto alla “formica di fuoco” (Solenopsis invicta), specie invasiva che negli ultimi mesi ha destato forte preoccupazione per la sua diffusione nel territorio, in particolare nel siracusano.

Durante una riunione operativa tenutasi a Palermo, nella sede dell’assessorato al Territorio e all’Ambiente, è stato fatto il punto sulle azioni già avviate e sulle nuove iniziative in programma.

Tra le misure più innovative figura una applicazione mobile che consentirà di inviare segnalazioni geolocalizzate sui focolai della formica di fuoco in tutta la Sicilia, permettendo un monitoraggio capillare e tempestivo. Parallelamente, sarà organizzato a Siracusa uno specifico momento di formazione e comunicazione sull’emergenza, rivolto a cittadini e operatori del settore.

Il piano regionale, coordinato dal commissario straordinario Luca Ferlito, vede il coinvolgimento di ministero dell’Ambiente, Università di Catania, Istituto zooprofilattico della Sicilia, Corpo forestale e dipartimento regionale Agricoltura.

Proprio l’Istituto zooprofilattico diffonderà una nota informativa alle ASP di tutta l’Isola per segnalare i possibili casi di punture da formica di fuoco, coinvolgendo anche i servizi veterinari.

© Riproduzione riservata