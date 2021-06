Sicilia leggera, anzi leggerissima. VIDEO - Ragusa Oggi

Sicilia leggera, anzi leggerissima. VIDEO

n pacchetto di servizi che prevede una notte gratis ogni 3 di soggiorno. See Sicily è l’idea dell’assessorato al turismo che vuole incentivare i viaggiatori a trascorrere le vacanze in Sicilia.

Un progetto che punta a rilanciare il settore turistico dopo un anno critico a causa dell’emergenza sanitaria.

Ma non solo. Questa iniziativa, oltre a una notte ogni tre pagata dalla regione siciliana, comprende anche visite guidate gratuite, ingressi ai musei, ai parchi archeologici e a diversi siti di interesse. Inoltre, da ottobre l’offerta promozionale si amplierà persino ai viaggi aerei, e sempre con l’obiettivo di invogliare i turisti ad arrivare in Sicilia, anche dopo l’estate.

In attesa, quindi, dell’arrivo dell’estate, non resta che cominciare a pensare alla vacanze (e non solo estive) in Sicilia.

Il video promozionale ha come volti alcuni personaggi che hanno reso celebre la Sicilia negli ultimi anni: i cantautori Colapesce e Dimartino, che hanno portato a Sanremo “Musica Leggerissima”, l’etoile della danza Eleonora Abbagnato e l’attrice Nicole Grimaudo.