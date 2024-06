Successo per la Prima Fiera Mercato del Tartufo Siciliano a Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte Gulfi – Grande successo per la prima giornata della Fiera Mercato del Tartufo Siciliano, inaugurata ieri, sabato 1 giugno, a Chiaramonte Gulfi. La manifestazione, fortemente voluta dal sindaco Mario Cutello e sostenuta da diverse istituzioni locali e regionali, ha visto una partecipazione entusiasta e numerosa da parte del pubblico. SI prosegue oggi domenica 2 giugno

Bilancio della giornata di sabato

La giornata di sabato è stata ricca di appuntamenti che hanno catturato l’interesse di appassionati, esperti del settore e curiosi. Alle 15:00, in piazza Duomo, si è tenuta l’apertura ufficiale della mostra mercato del tartufo, con i saluti istituzionali del sindaco Mario Cutello e dell’on. Nello Dipasquale, deputato questore dell’Assemblea regionale siciliana. Entrambi hanno espresso grande soddisfazione per la realizzazione dell’evento. Il sindaco Cutello ha dichiarato: “Questa fiera rappresenta un’opportunità unica per valorizzare uno dei prodotti più pregiati del nostro territorio e promuovere Chiaramonte Gulfi come punto di riferimento per la tartuficoltura siciliana”.

Successivamente la sala Sciascia ha ospitato un convegno che ha visto la partecipazione di numerosi esperti. Tra gli interventi più apprezzati, quello di Arturo Buccheri, presidente dell’Amit e micologo, che ha illustrato le potenzialità della tartuficoltura in Sicilia, e di Giuseppe Guzzetta, presidente dell’associazione Giuseppe Inzenga, che ha parlato del ruolo delle associazioni micologiche. Interessanti anche le testimonianze di cavatori locali e le analisi sul marketing e comunicazione del tartufo.

La serata è proseguita con una deliziosa degustazione di prodotti locali insaporiti con tartufo, organizzata dall’istituto alberghiero Principi Grimaldi. Alle 19:30, l’attenzione si è spostata sulla masterclass “Olio, vino e tartufo”, un evento molto apprezzato dai partecipanti. La giornata si è conclusa in musica con il concerto della swing band “Baciami piccina”, che ha animato piazza Duomo.

Programma della giornata di domenica

Oggi, domenica 2 giugno, la fiera mercato del tartufo prosegue con un programma altrettanto ricco e variegato. Alle 10:00, in piazza Duomo, riaprirà la mostra mercato, che sarà visitabile fino alle 13:00. Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:00, sono previste degustazioni di prodotti locali al tartufo, accompagnate da uno showcooking organizzato dall’associazione cuochi iblei. Tra i protagonisti, lo chef Giuseppe Gravina che proporrà tacos alle erbette e tartare di manzo con maionese al tartufo, Carlo Rabbito con la sua creazione “Gulfi”, e Giorgio Barone che delizierà i presenti con il suo gelato al tartufo siciliano.

La serata si concluderà alle 21:00 con musica live e dj set sparsi per le vie principali della città. Tutte le attività ristorative locali offriranno piatti speciali a base di tartufo, grazie alla collaborazione con l’istituto alberghiero di Chiaramonte Gulfi. Inoltre, per tutta la giornata, sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite della città, tra musei e tartufaie. Da non perdere l’iniziativa commerciale “Sbarazzo”, che offre un’intera giornata di shopping a prezzi ribassati in diverse attività del centro città.

L’on. Nello Dipasquale, primo firmatario della legge che norma la raccolta, coltivazione e commercio del tartufo siciliano, ha sottolineato: “La fiera rappresenta un momento fondamentale per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio e creare nuove opportunità di sviluppo economico per la nostra regione”.

