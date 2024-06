Panico sulla spiaggia “C’è un serpente che nuota accanto ai bagnanti”

I serpenti di mare è difficile incontrarli in acqua. Hanno spiccate abitudini acquatiche e sono abilissimi cacciatori di pesci, eppure non è così comune avvistarli. Indubbiamente raro è stato quindi il momento catturato da alcuni bagnanti che sono riusciti a filmarlo.

Qualche giorno fa il panico ha prevalso su una spiaggia di Kastelokampos, un quartiere della città di Patrasso, Acaia, in Grecia, alla vista di un serpente che nuotava accanto ai bagnanti, come si vede in un video pubblicato su Internet. Erano poco dopo le 15 quando le persone che nuotavano con noncuranza hanno iniziato a gridare e ad uscire dall’acqua per la paura. I

l grande serpente è stato visto per la prima volta da una donna che nuotava accanto a lei cercando di raggiungere la riva e non poteva credere ai suoi occhi. Nel video si vedono chiaramente i movimenti del rettile mentre cerca di uscire con il caratteristico movimento ad S, mentre le persone, mantenendosi a distanza di sicurezza, assistono all’incredibile evento.

Gli episodi di avvistamenti di serpenti a Patrasso, i residenti, sono aumentati negli ultimi giorni. Qualche giorno fa è stato avvistato un serpente nel cortile di una scuola a Vrachneika, mentre un altro era nascosto nel motore di un’auto. In generale i serpenti in Grecia non sono particolarmente pericolosi e solo quando si sentono in trappola possono attaccare.

Nel nostro Paese solo la vipera è un serpente velenoso e può provocare seri problemi, anche se il peggio si può evitare assumendo per tempo il siero antiofico. Se dovesse capitare di incontrarlo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, osservatelo a distanza di sicurezza, magari potreste riuscire a osservare anche voi. Foto di repertorio Image by Joël from Pixabay

