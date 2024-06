La Sicilia ospiterà il G7 dell’agricoltura, un’opportunità anche per i prodotti tipici di Ragusa

La Scelta della Sicilia per il G7 dell’Agricoltura

La Sicilia è stata selezionata come sede per il prossimo G7 dell’Agricoltura, un evento di rilevanza internazionale che si terrà dal 26 al 28 settembre 2024. Il ministro dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato: “La Sicilia è una regione straordinariamente ricca di potenzialità. Abbiamo scelto proprio questa terra, e in particolare l’Isola di Ortigia a Siracusa, per presentare al G7 dell’Agricoltura, ai grandi del mondo, ma anche alle nazioni più deboli dell’Africa, il sistema agroalimentare italiano.”

Un Expo di Dieci Giorni

Il G7 di solito dura due giorni, ma quest’anno sarà abbinato a un Expo che durerà dieci giorni. Questo evento permetterà di mettere in mostra il miglior sistema agroalimentare italiano, con tutte le sue grandi potenzialità, e sarà un simbolo dell’agricoltura, dello sviluppo e della difesa della qualità dei prodotti italiani. “Avremo la possibilità di vedere le migliori tecnologie italiane e arriveranno da tutte le parti del mondo, sia turisti che espositori internazionali,” ha sottolineato Lollobrigida, evidenziando il beneficio economico e di immagine che ne deriverà.

I Prodotti Tipici di Ragusa al G7

In questo contesto, il Comune di Ragusa sta organizzando la partecipazione dei suoi prodotti De.Co. (Denominazione Comunale) all’evento. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste intende realizzare un’esposizione a Siracusa, senza oneri finanziari a carico del comune di Ragusa, ad eccezione del pagamento dello stand.

I prodotti tipici che rappresenteranno la cultura gastronomica ragusana includono:

Formaggio cosacavaddu ragusano;

Scaccia rausana con pummaroru e cosacavaddu;

Sfuogghiu di ricotta e salsiccia;

Mucatoli;

Ravioli di ricotta;

Pane di pastarura.

Scadenze e Modalità di Partecipazione

Gli operatori economici ragusani aderenti al De.Co. sono invitati a presentare la loro disponibilità entro le ore 12.00 del 13 giugno 2024. Le proposte di adesione devono essere inviate all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.ragusa.it. L’avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito del Comune di Ragusa, nella sezione notizie dello Sviluppo Economico.

Il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Occhipinti, contattabile al numero 0932 676466. L’Assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari, ha sottolineato che la valutazione finale spetterà al Ministero e ha ribadito l’importanza di questa manifestazione come vetrina internazionale per far conoscere i migliori prodotti gastronomici della cultura ragusana.

