Sicilia, allarme scomparsi: nel 2024 ancora 3.627 persone da ritrovare. I dati del Ragusano
25 Ago 2025 17:09
In Sicilia l’emergenza persone scomparse resta un tema drammaticamente attuale. Secondo quanto riportato dalla XXXII Relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, nel 2024 sono ancora 3.627 le persone da rintracciare sull’isola. Un dato che fotografa una situazione complessa e che vede coinvolte tutte le fasce d’età, con un preoccupante coinvolgimento di minorenni.
Nel 2024 meno denunce, ma resta alto il numero degli scomparsi
Nel corso del 2024 sono state presentate in Sicilia 5.848 denunce di scomparsa, a fronte di 2.221 ritrovamenti (inclusi 4 decessi). Un numero in diminuzione rispetto al 2023, quando le denunce erano state 7.903, con 2.616 ritrovamenti e 5.287 persone rimaste senza esito.
Allarme minori: Agrigento e Trapani in testa
Il dato più allarmante riguarda la fascia 0-17 anni, dove si concentrano le denunce più numerose. A guidare la classifica è la provincia di Agrigento, con 1.771 denunce. Segue Trapani con 1.572, ed Enna con 505. Le altre province: Catania: 445 denunce, Siracusa: 255, Palermo: 206, Messina: 134, Ragusa: 119, Caltanissetta: 106.
Fascia adulta (18-65): Palermo maglia nera
Tra gli adulti scomparsi (18-65 anni), Palermo registra il numero più alto di denunce: 203. Seguono: Catania: 155, Agrigento: 107, Trapani: 60, Messina: 36, Ragusa: 37, Siracusa: 31, Enna: 27, Caltanissetta: 23.
Anziani scomparsi: Palermo ancora prima
Anche nella fascia over 65, è Palermo a detenere il primato con 13 denunce, seguita da: Catania: 12, Agrigento: 8, Siracusa: 7, Messina: 6, Ragusa: 4, Trapani: 3, Enna: 2, Caltanissetta: 1.
Un fenomeno da non sottovalutare
La relazione del Commissario evidenzia come il fenomeno delle persone scomparse in Sicilia coinvolga tutte le province e tutti i segmenti della popolazione, con numeri preoccupanti soprattutto tra i più giovani.
