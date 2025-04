Si ridisegna la spiaggia di Maganuco. Nuovi confini, verso ovest, per mantenere la biodiversità esistente

La costa meridionale della Sicilia famosa per avere habitat naturali di grande pregio con formazioni vegetali che la rendono preziosa e con presenze faunistiche che hanno mantenuto nel tempo la loro nicchia di vita. Parte da questa riflessione la decisione della giunta del sindaco Maria Monisteri di riperimetrare la spiaggia di Maganuco classificata come ZSC, Zona speciale di conservazione. E’ qui, in questa parte del litorale modicano, che negli ultimi decenni si sono registrate significative trasformazioni legate in particolare all’urbanizzazione ed alla istituzione della zona Asi con costruzioni, sia ricadenti nel territorio di Modica che in quello di Pozzallo, di infrastrutture residenziali e commerciali. Costruzioni che non solo occupano spazi ma producono inquinamento e disturbo tali da procurare un degrado dell’ambiente circostanze.

Da qui la decisione di riperimetrare la Zona speciale di conservazione pensando di escludere le aree urbanizzate ed industrializzate e di includere, invece, quelle aree naturali site ad ovest della spiaggia di Maganuco che contengono particolari habitat con forme imperanti di biodiversità che presentano specie vegetali rare ed endemiche. Un programma, quello dell’Amministrazione comunale di Modica, che guarda con grande interesse alla valorizzazione del suo patrimonio costiero; un patrimonio limitato nelle sue dimensioni ma non certamente nella sua bellezza che può rappresentare quel valore aggiunto per fare nascere un turismo di nicchia, quel turismo legato ad un territorio incontaminato, salvaguardato e rispettoso dei bisogni della fauna e della flora in un’isola dove si vive di natura, nel rispetto che proprio il turismo naturalistico può essere la marcia in più che, al momento, manca.

