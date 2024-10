Si inaugura il cimitero di Pedalino: l’opera era attesa da 40 anni. Ci sarà anche una sezione dedicata alla sepoltura degli animali d’affezione

Il 27 ottobre 2024, alle ore 12:30, sarà inaugurato il nuovo Cimitero di Pedalino alla presenza di S.E. il Vescovo Mons. La Placa, dei vertici della Prefettura di Ragusa, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e di autorevoli esponenti delle comunità islamiche siciliane. Dopo un’attesa durata 40 anni, la comunità pedalinense potrà finalmente beneficiare di una struttura moderna e inclusiva, come sottolineato dal sindaco Maria Rita Schembari e dall’assessore ai lavori pubblici, Roberto Cassibba.

Un importante traguardo

I due amministratori hanno espresso grande soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto, evidenziando come il cimitero, frutto di un anno di lavoro, sia stato realizzato interamente con risorse pubbliche, evitando il ricorso al project financing e quindi alla privatizzazione, che avrebbe comportato costi elevati per i cittadini. “Un’opera pubblica all’avanguardia – dichiarano – che si distingue per la sua completezza e modernità, con sezioni dedicate ai defunti di credo cattolico e di altre religioni, oltre a uno spazio per la sepoltura degli animali d’affezione, una rarità a livello nazionale”.

© Riproduzione riservata