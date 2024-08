Si distacca il parapetto di un hotel a Scoglitti, nonno e nipotino precipitano nel vuoto: feriti

Nonno e nipotino precipitano nel vuoto a causa del distacco di un parapetto lungo una scala esterna di accesso alle camere presso l’Hotel Baraka Village di Scoglitti. L’incidente si è verificato intorno alle 13:30 di oggi. Sul posto è intervenuta la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria. Nonno e nipotino hanno riportato ferite che hanno reso necessarie le cure immediate presso l’ospedale di Vittoria, dove sono stati trasferiti dal personale del 118.

Intervento dei vigili del fuoco

Dopo aver espletato le prime attività connesse al soccorso tecnico urgente, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e sono in attesa dell’arrivo dei tecnici comunali per effettuare gli accertamenti tecnici necessari a determinare le cause dell’incidente.

