Si complica il percorso “salvezza” per la Virtus: Cassino corsara a Ragusa

di Giada Drocker – *Ragusa sciupona. Cassino rimonta e conquista la vittoria, complicando il percorso salvezza per la Virtus che deve ancora lottare per la permanenza in serie B nazionale.*

*Parte bene la Virtus in gara3. Ci si gioca la permanenza nella serie B nazionale. Una vinta e una persa, entrambe in trasferta per i padroni di casa che aprono le danze con un tiro da 3 di Erkmaa costretto a giocare con una vistosa e ingombrante mascherina – naso rotto nell’ultima trasferta. Poi la saga degli errori e un black out dal punto di vista delle realizzazioni che si interrompe dopo due minuti e mezzo di gioco. I numeri iniziano a scorrere, Vavoli e Adamu, per la Virtus iniziano a incamerare punti. Un tempo che non ha nulla da dire. Cassino tira con un complessivo 22 per cento dal campo con un 12 per cento da 3 mentre Ragusa fa meglio, un 61 per cento complessivo. Si va alla prima pausa con Ragusa avanti per 22 a 9 e sembra una partita in discesa per i padroni di casa. Coach Auletta però mischia un po’le carte. Nella seconda frazione tira meglio Cassino; dopo 4 minuti di gioco, la squadra ospite inizia a prendere meglio la mira e infila da 3 una preoccupante serie (Beck, Teghini, Truglio, Ghigo e ancora Truglio) che permette a Cassino di agguantare il pareggio con un parziale di 9 a 0 e a 2’50 dal riposo grande. Per Ragusa è tutto da rifare. Time out per i padroni di casa: è Bertocco con una doppia tripla – la seconda grazie ad un recupero difensivo di Adamu – a ridare fiato alla Virtus; sarà ancora Adamu allo scadere della seconda frazione a aggiungerne altri due permettendo a Ragusa di chiudere sul 39 a 31. Terza frazione ancora con l’avvio di Bertocco che infila dall’arco grande ma ribatte a stretto giro da eguale distanza Beck. E’Adamu a togliere più di una vola le castagne dal fuoco per Ragusa, mettendo grande intensità in difesa e facendosi trovare pronto anche in attacco. Due azioni da tre punti, un 2+1 di Adamu e una bomba di Kosic mettono i maggiore vantaggio per i padroni di casa a 3’36 dal termine della frazione: 53 a 44. Un parziale di 5 a zero di Cassino segna la difficoltà realizzativa di Ragusa che insiste dall’arco grande evitando di penetrare in un frangente in cui la partita di fa dura e fallosa. Ultimo quato da dimenticare per i padroni di casa. Cassino reagisce e trova un gioco fruttuoso sotto canestro che replica più volte e che porta a canestro Boev. Poco o nulla riesce a fare Ragusa che costruisce poco e non cerca soluzioni. Beck e Korsunov puniscono dall’arco grande con Cassino che raggiunge il +6 a 2’58 dalla conclusione del match. Ragusa tenta di reagire. Una recuperarta e un canestro di Bertocco e due liberi a segno per Adamu riportano i padroni di casa a un solo possesso di distacco: 63 -65. Attacco perso per Ragusa e a 1’05 Cassino può cercare di aumentare il vantaggio. Ancora un super lavoro difensivo di Adamu sporca il passaggio a Cassino che perde palla. E’Bertocco a 33 secondi a provare una penetrazione, subisce fallo e va in lunetta impattando la partita. Cassino chiama il secondo time out. Capitan Teghini nella bolgia di Ragusa decide di penetrare: realizza e prende anche un tiro libero aggiuntivo. Cassino è a +3, 65-68 ed è stavolta Ragusa a chiedere time out per l’ultima azione con il cronometro fermo a 20 secondi. Ne mancano 5 alla fine quando Bertocco spara da fuori e non centra il bersaglio. Palla a Cassino, fallo immediato su capitan Teghini che non ne sbaglia una. A segno con i due liberi, il capitano porta Cassino a +5 a 4 secondi dalla conclusione. Serve a poco il tiro da tre sulla sirena di Kosic. Vince Cassino 68-70. Ultima chance domenica, per la Virtus, per impattare la serie. *

*IL TABELLINO *

*Virtus Ragusa – Bpc Virtus Cassino 68-70*

*Virtus Ragusa:* Erkmaa 7, Piscetta 2, Bertocco 15, Simon 4, Gloria 5, Vavoli 9, Kosic 13, Calvi, Adamu 13, Ianelli. All.Di Gregorio

*Bpc Virtus Cassino*: Riva 2, Todisco, Ghigo 3, Korsunov 5, Terenzi 4, Pontone ne, Teghini 13, Beck 18, Truglio 12, Boev 13. All. Auletta

*Parziali:* 22-9; 39-31 (17-22); 55-51 (16-20); 68-70 (13-19). *Note*. Tiri da due: Ragusa 17/32 (53%), Cassino 14/36 (38%); Tiri da tre: Ragusa 7/26 (26%), Cassino 11/36 (30%); Tiri liberi: Ragusa 13/18 (72%), Cassino 9/11 (81%); Rimbalzi: Ragusa 39, Cassino 42; Assist, Ragusa 16, Cassino 16.

Usciti per 5 falli: Ghigo (Cassino)

Arbitri: Giovagnini di Torino e Turello di Rivalta di Torino



© Riproduzione riservata