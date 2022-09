Si chiede ai cittadini di risparmiare acqua, ma poi le reti idriche sono un colabrodo: qui a Modica, in via Risorgimento

In questi giorni il Comune di Modica ha invitato tutti a risparmiare l’acqua perche’ il livello delle falde è basso e dunque si stanno registrando dei disservizi in alcune zone, ad esempio alla Sorda. Una cosa corretta, intendiamoci, tutti noi dovremmo risparmiare l’acqua, evitando sprechi.

Eppure in via Risorgimento a Modica l’acqua si perde da giorni, da circa due settimane. E a nulla sono valse le segnalazioni dei cittadini. Un nostro lettore torna a segnalare l’assurda vicenda.

“Buon pomeriggio. Cortesemente volevo segnalare una copiosa perdita d’acqua potabile dalle condotte comunali, nella traversa di via Risorgimento 6 a Modica. Da due settimane si spreca nell’indifferenza dei cittadini e degli addetti alla manutenzione e controlli del Comune. Nella speranza che qualche persona di buon senso del Comune intervenga per la riparazione e che i cittadini si interessino e collaborino per avere una città con una migliore qualita’ di vita. Grazie. Cordiali saluti da un vostro lettore”. Ed allora speriamo che questa ulteriore segnalazione possa trovare qualcuno del Comune che sia di buona volontà.