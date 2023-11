Si cerca lo sciclitano Kevin Fidone, scomparso. “Chi l’ha visto?” ha rilanciato l’appello della madre

Un giovane di 25 anni, Kevin Fidone, originario di Scicli, è scomparso lasciando la sua famiglia e amici nella preoccupazione. Kevin aveva lasciato la sua città natale alla ricerca di opportunità di lavoro e una nuova vita, ma il suo sogno si è trasformato in un incubo.

Il 24 ottobre, Kevin aveva preso la decisione di partire per la Germania, precisamente per Francoforte, dove avrebbe dovuto iniziare a lavorare come cameriere. Tuttavia, una volta arrivato in Germania, ha scoperto con sgomento che il lavoro promesso non esisteva più, e non aveva neanche un posto dove dormire. Kevin, in una situazione di estrema precarietà, ha dovuto fare affidamento su un amico a Offenbach.

L’ultima chiamata di Kevin alla sua famiglia risale al 30 ottobre, e da allora non si hanno più notizie su di lui. La famiglia di Kevin è angosciata.

Kevin è alto un metro e 75, ha occhi e capelli castani, e presenta un tatuaggio sulla mano e sul collo, oltre a una cicatrice sopra l’occhio sinistro. Al momento della sua scomparsa, indossava una giacca a vento rossa con cappuccio e una tuta blu.

Da segnalare che nel 2019, Kevin aveva già fatto perdere le sue tracce per alcuni giorni, un fatto che rende questa situazione ancora più preoccupante.

Kevin

Sesso:M

Età:25 (al momento della scomparsa)

Statura:175

Occhi:castani

Capelli:castani

Abbigliamento:giacca a vento rossa con cappuccio, tuta blu

Segni particolari:tatuaggio su mano e collo. Cicatrice sopra l’occhio sinistro

Scomparso da:Offenbach (Germania)

Data della scomparsa:30/10/2023

Data pubblicazione:03/11/2023