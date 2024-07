Si asfaltano alcune strade, intervento tampone in centro a Donnalucata

Sono iniziati i lavori di asfaltatura di alcune importanti strade a Scicli. Attualmente, è in corso il rifacimento con nuovo asfalto della strada principale di Sampieri, via Carignano, di via delle Isole a Bruca, e di via Pirandello a Donnalucata. Per quest’ultima, l’intervento è di natura temporanea, conforme alle direttive della Sovrintendenza di Ragusa, che richiedono di mantenere la vecchia pavimentazione con mattonelle ove possibile. Tuttavia, l’amministrazione comunale sta pianificando il rifacimento completo della strada.

Presto saranno asfaltate altre strade

Il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone hanno annunciato che saranno asfaltate anche le rotatorie di ingresso alla città, alcune strade secondarie, e la via di accesso alla spiaggia di Pezza Filippa. Questi lavori rappresentano un importante miglioramento per la viabilità e la sicurezza delle strade di Scicli.

