Si arrampica sul balcone per rubare: preso dai Carabinieri a Comiso

Stava per mettere a segno un furto in un’abitazione della periferia nord di Comiso, ma è stato colto in flagrante dai Carabinieri mentre, arrampicato sul balcone, cercava di forzare una finestra per introdursi in casa. È finita così la notte di un 37enne di Vittoria, già noto alle forze dell’ordine, arrestato grazie alla tempestività di un cittadino e all’intervento dei militari dell’Arma.

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando la Centrale Operativa dei Carabinieri ha ricevuto una chiamata d’emergenza: dall’altro capo del telefono, un residente allarmato segnalava strani rumori provenienti dal proprio balcone. Non ha esitato a comporre il 112, dando il via a un’operazione che si è conclusa nel giro di pochi minuti.

L’intervento dei militari

La pattuglia di servizio è arrivata immediatamente sul posto e ha colto l’uomo sul fatto: con un piede ancora sul parapetto, stava armeggiando con un arnese da scasso nel tentativo di aprire una finestra. I militari lo hanno fermato prima che riuscisse a entrare. Dopo l’identificazione – A.A., trentasettenne con precedenti – è stato condotto alla Stazione dei Carabinieri e dichiarato in arresto per tentato furto aggravato in abitazione.

Lo strumento utilizzato per forzare l’ingresso è stato sequestrato. L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

© Riproduzione riservata