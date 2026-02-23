Showdown, trionfo SetteColli Scicli al Torneo Nazionale FISPIC

Si è concluso il Secondo Torneo Nazionale di Showdown organizzato dalla FISPIC e per la ASD SetteColli Scicli è arrivata una conferma importante: la squadra iblea è ormai una delle realtà di riferimento nel panorama nazionale.

Pietro Finistrella torna e vince: oro dopo la miocardite

Nel settore maschile brilla la stella del campione italiano in carica Pietro Finistrella, che conquista il primo posto al termine di una competizione intensa e altamente combattuta. Un successo che assume un valore ancora più profondo alla luce del percorso personale dell’atleta, tornato in gara dopo l’episodio di miocardite che lo aveva colpito a novembre.

Finistrella ha raccontato di aver affrontato la prima giornata con cautela, ascoltando le reazioni del proprio corpo dopo mesi di stop. Superato il girone, la prospettiva di incrociare il compagno di nazionale Marco Carrai ha rappresentato una svolta mentale. Tolto il “freno”, ritrovata la fiducia fisica e tecnica, il campione è arrivato ai quarti con determinazione crescente, giocando semifinale e finale con maggiore sicurezza.

In finale ha affrontato Mario Fusco, protagonista di una prova di altissimo livello, capace di mettere in campo una difesa solida e grande correttezza sportiva. “Sono felice della prestazione e soprattutto di essere tornato a competere al mio livello”, ha dichiarato Finistrella al termine della gara.

L’atleta ha inoltre ringraziato il reparto di cardiologia dell’Ospedale di Vittoria e in particolare il dottor Bonura per il percorso di recupero che gli ha consentito di rientrare all’attività agonistica in tempi relativamente brevi.

Risultati di squadra: crescita tecnica e ranking di alto profilo

Nel settore maschile completano la classifica degli atleti della SetteColli Scicli il 12° posto di Giovanni Trovato, il 24° di Salvatore Cocciro, il 32° di Salvatore Arrabito, il 46° di Giuseppe Amato e il 53° di Salvatore Amato.

Nel settore femminile arrivano piazzamenti di rilievo con il 6° posto di Lucia Aquino, il 12° di Valeria Spata e il 19° di Irene Barone, risultati che confermano la crescita del comparto femminile della società.

Guardando al ranking nazionale, il dato più significativo è la presenza di cinque atleti della ASD SetteColli Scicli tra i primi dodici d’Italia. Un traguardo raro e di altissimo valore tecnico che proietta la formazione verso la fase finale del campionato nazionale in programma a maggio.

Verso la finale nazionale: decisivo il torneo di Potenza

Il prossimo appuntamento sarà il torneo nazionale di Potenza, passaggio cruciale per definire le qualificazioni alla finale di maggio. La società punta a portare due uomini e tre donne all’atto conclusivo del campionato, obiettivo che testimonierebbe ulteriormente la solidità del progetto tecnico.

Soddisfazione nelle parole dell’allenatore Alessandro Carfì, che ha sottolineato come le aspettative su Finistrella fossero inizialmente orientate a un piazzamento tra i primi dieci. “Invece ha conquistato il primo posto. Sono molto soddisfatto della prestazione di tutti i nostri atleti e soprattutto delle nostre atlete. Per la nostra società sarebbe già un grande successo portare due uomini e tre donne alla fase finale”.

