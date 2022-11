Sgomberato a Modica bene sequestrato a criminalità organizzata. Difficoltà durante l’operazione

L’operazione, coordinata dalla Prefettura, è stata realizzata con l’intervento delle Forze di polizia, disposto dal Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, a seguito di una riunione preliminare svoltasi con la partecipazione del rappresentante dell’ANBSC e dopo un attento approfondimento in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il Prefetto, nel ringraziare le Forze di polizia coinvolte nell'operazione, ed in particolare il Comandante Provinciale dei Carabinieri, per il supporto fornito all’Anbsc, ha espresso soddisfazione per il ripristino delle condizioni di legalità che consentiranno di adibire l'immobile, esperite le ultime formalità della procedura di destinazione, a fini di utilità sociale.

In quest'ottica, il Comune di Modica ha già formalizzato, con delibera di Giunta, l’interesse ad acquisire l’immobile e sta elaborando la relativa progettualità per l’utilizzo a scopi di rilevanza sociale che dovranno essere realizzati con rapidità per non vanificare, tra l’altro, gli sforzi compiuti per recuperare e sottrarre l’immobile alla criminalità organizzata.