Sfrecciano sul lungomare monopattini e biciclette. A Marina di Ragusa le lamentele dei pedoni

Il lungomare di Marina di Ragusa, recentemente riqualificato, è diventato un luogo ancora più amato da cittadini e turisti per passeggiare e godersi il panorama. Tuttavia, alcuni cittadini, che hanno scritto in redazione, hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla crescente presenza di monopattini e biciclette che sfrecciano ad alta velocità lungo la passeggiata. Questo fenomeno rende difficile camminare tranquillamente e rappresenta un pericolo, soprattutto per i bambini.

Un cittadino ragusano, in particolare, ha evidenziato la necessità di trovare un equilibrio tra chi utilizza monopattini e biciclette e chi preferisce una passeggiata rilassante. Si chiede maggiore attenzione per l’area pedonale, per evitare interferenze e incidenti. Secondo il cittadino la presenza di monopattini e biciclette che sfrecciano ad alta velocità, diventa pericoloso anche per la contemporanea presenza dei bambini.

Si propongono campagne di sensibilizzazione per promuovere una guida responsabile, educando gli utenti di monopattini e biciclette sull’importanza di rispettare gli altri.

L’obiettivo non è vietare del tutto l’uso di questi mezzi, ma garantire che tutti possano godere del lungomare in sicurezza. Basterebbe semplicemente andare più piano.

© Riproduzione riservata