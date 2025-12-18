Sfiducia a Ispica, il Tar rinvia tutto: Leontini resta sindaco fino al 24 febbraio

Sembrava probabile già fin dalla vigilia della discussione al Tar di Catania della mozione di sfiducia approvata con dieci voti in consiglio comunale il 12 novembre scorso. Ed, infatti, la notizia di estendere i tempi per il pronunciamento nel merito dei giudici del Tribunale amministrativo di Catania sulla mozione di sfiducia al sindaco Innocenzo Leontini è arrivata puntuale dopo la discussione, nei giorni scorsi, del provvedimento nell’aula del tribunale amministrativo. I giudici entreranno nel merito del provvedimento nella nuova udienza fissata per il prossimo 24 febbraio. E’ chiaro che ciò và a significare come il primo cittadino rimarrà in carica altri due mesi, fino a tutto il 24 febbraio, data in cui i giudici del Tar entreranno nel merito del ricorso. Data, il 24 febbraio, che è fin troppo vicina all’appuntamento regionale delle amministrative di primavera quando Ispica sarà chiamata a scegliere il nuovo sindaco e la nuova giunta. I giuidici del Tribunale amministrativo si sono riuniti lo scorso 16 dicembre per affrontare l’argomento della mozione di sfiducia ed entrare nel merito sulla legittimità o meno del documento. Dopo due giorni la notizia che tutto è stato rinviato alla seduta del 24 febbraio quando si entrerà nel merito del provvedimento. Intanto il sindaco Leontini và avanti nel suo lavoro di amministratori e dopo aver reso operativa la nuova giunta confermando due assessori della sua giunta, Massimo Di Benedetto e Tonino Cafiso con ruolo di vice sindaco, e chiamando in squadra la consigliera di Forza Italia Kett Roccasalva.

