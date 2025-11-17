In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre. Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza […]
Settimana vocazionale: celebrazione al Preziosissimo Sangue con il vice direttore del Seminario don Gianni Mezzasalma
17 Nov 2025 08:49
Ieri sera, in occasione della Settimana Vocazionale, nella parrocchia del Preziosissimo Sangue di Ragusa si è celebrata una partecipata Santa Messa presieduta dal vice direttore del seminario interdiocesano “Regina Apostolorum”, don Gianni Mezzasalma.
Durante l’omelia, don Mezzasalma ha ricordato come ogni persona sia chiamata a scoprire e vivere la propria vocazione, sia essa sacerdotale, matrimoniale o di altro tipo. «Ognuno di noi è chiamato alla propria vocazione… Il “sì” al Signore deve essere una priorità della nostra vita», ha affermato, invitando i fedeli a rimettere al centro il dialogo con Dio e il discernimento personale.
Al termine della celebrazione, il vice direttore ha presentato ai presenti i seminaristi del Regina Apostolorum, dal terzo al quinto anno di formazione, offrendo alla comunità l’occasione di conoscere più da vicino i giovani impegnati nel loro cammino vocazionale.
La Settimana Vocazionale proseguirà sempre nella parrocchia del Preziosissimo Sangue domenica prossima alle ore 11, con la Santa Messa presieduta dal padre spirituale del seminario di Ragusa, don Giovanni Piccione, che è anche direttore del Centro Diocesano per le Vocazioni.
Foto di Salvo Bracchitta.
