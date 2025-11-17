Settimana vocazionale: celebrazione al Preziosissimo Sangue con il vice direttore del Seminario don Gianni Mezzasalma

Ieri sera, in occasione della Settimana Vocazionale, nella parrocchia del Preziosissimo Sangue di Ragusa si è celebrata una partecipata Santa Messa presieduta dal vice direttore del seminario interdiocesano “Regina Apostolorum”, don Gianni Mezzasalma.

Durante l’omelia, don Mezzasalma ha ricordato come ogni persona sia chiamata a scoprire e vivere la propria vocazione, sia essa sacerdotale, matrimoniale o di altro tipo. «Ognuno di noi è chiamato alla propria vocazione… Il “sì” al Signore deve essere una priorità della nostra vita», ha affermato, invitando i fedeli a rimettere al centro il dialogo con Dio e il discernimento personale.

Al termine della celebrazione, il vice direttore ha presentato ai presenti i seminaristi del Regina Apostolorum, dal terzo al quinto anno di formazione, offrendo alla comunità l’occasione di conoscere più da vicino i giovani impegnati nel loro cammino vocazionale.

La Settimana Vocazionale proseguirà sempre nella parrocchia del Preziosissimo Sangue domenica prossima alle ore 11, con la Santa Messa presieduta dal padre spirituale del seminario di Ragusa, don Giovanni Piccione, che è anche direttore del Centro Diocesano per le Vocazioni.

Foto di Salvo Bracchitta.



