Settima edizione di “Platani in festa” a Ragusa. Ecco come sarà l’evento in programma sabato 13 giugno

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RAGUSA – Una serata all’insegna della socialità, della creatività e della condivisione per celebrare il quartiere e rafforzare il senso di comunità. Sabato 13 giugno torna “Platani in Festa”, l’appuntamento promosso dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù che quest’anno raggiunge la sua settima edizione.

L’iniziativa, ormai diventata una tradizione nel calendario degli eventi cittadini, si svolgerà lungo il viale dei Platani con il sostegno del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Baps e di numerosi partner del territorio. A partire dalle 20.30 il viale si trasformerà in un grande spazio aperto dedicato all’incontro e all’intrattenimento, con un ricco programma pensato per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori di tutte le età.

Tra gli appuntamenti più attesi figura l’estemporanea d’arte che vedrà all’opera ben 43 artisti, chiamati a dare forma alla propria creatività lungo il percorso della manifestazione. Non mancheranno inoltre spettacoli di danza, musica dal vivo e artisti di strada che contribuiranno ad animare l’intera serata.

Grande attesa anche per la partecipazione dei GameBoys, duo di dj e producer conosciuto a livello nazionale per uno stile musicale che mescola ritmi tribali, afro house e sonorità elettroniche contemporanee. La loro esibizione rappresenta uno dei momenti di punta dell’edizione 2026.

Spazio anche all’intrattenimento per tutte le età con lo spettacolo “InBilico” di Salvo Lo Gelso, artista di strada che proporrà performance di giocoleria, equilibrismo e coinvolgimento del pubblico, trasformando il viale in un teatro a cielo aperto.

Come da tradizione, la manifestazione offrirà anche un percorso dedicato ai sapori. I visitatori potranno gustare i tradizionali cavati al sugo di maiale, i cannoli siciliani, birra artigianale e una selezione di cocktail analcolici, pensati per soddisfare gusti ed esigenze diverse.

«Platani in Festa è un’occasione per rafforzare il senso di comunità e per valorizzare il nostro quartiere attraverso la partecipazione, la cultura e la condivisione – sottolinea il parroco don Marco Diara –. Ringrazio gli organizzatori, i volontari e gli sponsor che, con il loro contributo, rendono possibile un evento che unisce tradizione, creatività e spirito di fraternità».

L’evento si inserisce nel programma dei festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù, che proseguiranno nei giorni successivi con celebrazioni religiose e iniziative culturali aperte all’intera cittadinanza, confermando il forte legame tra la comunità parrocchiale e il territorio.



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