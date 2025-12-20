Soccorso aereo: uomo trasportato d’urgenza da Pantelleria a Palermo

*Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Trapani, è stato effettuato da un equipaggio del 31° Stormo con un velivolo Gulfstream G650*

ROMA, 20 dicembre 2025 – Nella tarda serata di ieri, venerdì 19 dicembre, si è concluso un trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il volo ha permesso il trasferimento immediato dall’isola di Pantelleria a Palermo di un uomo, in imminente pericolo di vita.

La missione di soccorso è stata attivata su richiesta della Prefettura di Trapani. Il paziente, precedentemente ricoverato presso l’Ospedale isolano, necessitava di cure specialistiche urgenti che sono state assicurate attraverso il trasferimento presso l’Ospedale Civico di Palermo.

L’aereo è decollato dall’aeroporto di Pantelleria alle ore 21:20. Durante l’intero tragitto, il paziente è stato assistito da un’equipe medica specializzata. Il velivolo è atterrato a Palermo poco dopo le 22, dopo circa un’ora di volo. Una volta giunti a destinazione, l’uomo è stato immediatamente trasferito in ambulanza presso la struttura ospedaliera di destinazione.

L’intervento è stato coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni a favore della popolazione.

Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Gli equipaggi e i velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, per intervenire in tempi brevissimi per trasporti sanitari di urgenza. Questi voli sono fondamentali per garantire il rapido trasferimento di pazienti in condizioni critiche, organi o equipe mediche verso centri di specializzazione su tutto il territorio nazionale. Il servizio è svolto quotidianamente dal 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare e dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa, i cui assetti operativi sono costantemente a disposizione dei cittadini per garantire un soccorso tempestivo e professionale in ogni circostanza.



