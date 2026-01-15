E’ scomparso padre Emanuele La Cognata: in preghiera la chiesa iblea

La comunità parrocchiale della chiesa Anime Sante del Purgatorio di Vittoria ha appreso ieri, con profondo dolore, la notizia della scomparsa di padre Emanuele La Cognata, salito alla Casa del Padre. A darne comunicazione è stato il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, invitando i fedeli alla preghiera e al ricordo riconoscente.

Padre La Cognata è stato parroco della chiesa Anime Sante del Purgatorio dal 1974 al 1981, lasciando un segno importante nella vita spirituale e comunitaria della parrocchia, ancora oggi ricordato con affetto da chi ha condiviso con lui anni di cammino pastorale.

La camera ardente sarà allestita oggi pomeriggio presso la Casa di Riposo Beata Maria Schininà di Ragusa, mentre il funerale sarà celebrato sabato 17 gennaio alle ore 11.00 nella Chiesa Cattedrale.

La parrocchia di Vittoria ricorderà padre Emanuele La Cognata anche nelle celebrazioni eucaristiche di domenica 18 gennaio, durante le Messe delle ore 11.00 e delle ore 18.30, che saranno applicate in suo suffragio.

[image: image.png]



