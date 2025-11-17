In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre. Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza […]
Sette auto coinvolte in un incidente in viale delle Americhe a Ragusa. Ci sono anche due feriti
17 Nov 2025 12:55
Un tamponamento a catena ha coinvolto sette veicoli questa mattina in Viale delle Americhe, all’altezza del bar Malandrino, a Ragusa. Tra i mezzi coinvolti c’era anche un’auto parcheggiata, che è stata urtata durante l’impatto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso a due persone rimaste lievemente ferite. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazioni e sono state trasportate in ospedale per accertamenti.
La polizia locale ha gestito la viabilità sul tratto interessato e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’impatto ha provocato rallentamenti sulla strada, già transitata da numerosi automobilisti in mattinata.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
