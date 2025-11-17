Sette auto coinvolte in un incidente in viale delle Americhe a Ragusa. Ci sono anche due feriti

Un tamponamento a catena ha coinvolto sette veicoli questa mattina in Viale delle Americhe, all’altezza del bar Malandrino, a Ragusa. Tra i mezzi coinvolti c’era anche un’auto parcheggiata, che è stata urtata durante l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso a due persone rimaste lievemente ferite. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazioni e sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

La polizia locale ha gestito la viabilità sul tratto interessato e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’impatto ha provocato rallentamenti sulla strada, già transitata da numerosi automobilisti in mattinata.

