Servizio di bus-navetta gratuito per il Festival “Vittoria Comics & Games”

L’Amministrazione Comunale di Vittoria ha organizzato un servizio di bus-navetta gratuito in occasione della seconda edizione del Festival “Vittoria Comics & Games”, che si svolgerà dal 6 all’8 settembre presso la cittadella fieristica ex Emaia. Il servizio navetta sarà attivo nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 21:00, con partenza dal Mercato Ortofrutticolo.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata progettata per offrire un parcheggio comodo nell’ampio spiazzale del Mercato Ortofrutticolo e per contribuire a decongestionare il traffico urbano, visto l’elevato numero di visitatori previsto per il festival. L’Amministrazione Comunale invita tutti i partecipanti ad approfittare di questo servizio, che consentirà di godere al meglio della manifestazione riducendo l’impatto sul traffico cittadino.

