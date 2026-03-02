Servizio civile universale a Ragusa: 47 posti per giovani tra cultura, sicurezza e infanzia

C’è tempo fino all’8 aprile 2026 per partecipare al bando per il Servizio Civile Universale promosso dal Comune di Ragusa. L’iniziativa, realizzata dagli assessorati allo Sviluppo di Comunità e alle Politiche per la Salute in collaborazione con l’ente ASSOD, offre ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza formativa e di servizio, impegnandosi in progetti finalizzati alla valorizzazione del territorio, al supporto della sicurezza e al potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia. I progetti avranno durata di dodici mesi e prevedono un assegno mensile di 507,30 euro per ogni volontario, rappresentando un’occasione concreta per sviluppare competenze pratiche e contribuire al bene comune.

L’offerta del Servizio Civile Universale si articola in tre ambiti distinti pensati per intercettare diverse inclinazioni e interessi. Il progetto “Comuni da Vivere”, il più numeroso con venticinque posti disponibili, è rivolto al potenziamento dei servizi culturali e turistici della città. I volontari selezionati presteranno servizio presso l’Infotourist di Piazza San Giovanni, la Biblioteca Comunale, l’Ufficio Sviluppo di Comunità, il Centro Commerciale Culturale e gli uffici comunali di Via Mario Spadola, contribuendo alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei servizi cittadini. Il progetto “Iblei Resilienti 2026”, dedicato alla sicurezza e alla resilienza territoriale, offre dieci posti con attività operative presso la Protezione Civile e la Delegazione comunale di Marina di Ragusa. Infine, il progetto “Con gli Occhi di un Bambino”, pensato per chi desidera fare esperienza nell’ambito dei servizi educativi, prevede dodici posti per attività nei nidi comunali Palazzello I e II, San Giovanni, G.B. Marini, Patro ed Ex O.N.M.I., fornendo supporto concreto ai servizi dedicati all’infanzia.

Le candidature possono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale ministeriale dedicato, accedendo con le credenziali SPID, e tutte le informazioni dettagliate sui requisiti e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di Ragusa e su quello di ASSOD.

“Quest’anno i progetti sono tre e tutti finanziati”, dichiara Giovanni Iacono, assessore allo Sviluppo di Comunità e alle Politiche della Salute, sottolineando l’importanza dell’iniziativa per la città. “Negli otto anni in cui l’assessorato ha promosso e realizzato progetti di Servizio Civile Universale, abbiamo coinvolto circa 500 giovani. Il loro contributo è stato prezioso in molti settori e, in particolare durante la pandemia, i volontari hanno svolto attività straordinarie nel sistema di Protezione Civile, in Prefettura e negli ospedali, dimostrando dedizione e senso civico”.

