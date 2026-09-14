Servizi per gli studenti con disabilità operativi dal primo giorno di scuola: 257 ragazzi assistiti

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nessun ritardo e servizi attivi fin dall’avvio delle lezioni. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha predisposto per tempo gli interventi di assistenza specialistica, trasporto scolastico dedicato e servizi integrativi destinati agli studenti con disabilità degli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia.

Una macchina organizzativa che punta a garantire continuità e soprattutto a evitare che le difficoltà amministrative possano tradursi in ostacoli alla frequenza scolastica. Sono complessivamente 257 gli studenti aventi diritto ai servizi assistenziali e di trasporto.

ASACOM, trasporto e servizi integrativi già dal primo giorno

Tra i servizi garantiti rientrano l’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM), il trasporto scolastico dedicato e i Servizi Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi (SIAM).

Il Libero Consorzio ha completato gli adempimenti amministrativi e gestionali necessari per assicurare la continuità delle prestazioni, in linea con gli indirizzi dell’Ente e con le disposizioni normative.

Per consentire l’avvio immediato dei servizi è stata prevista anche un’attivazione provvisoria d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023. L’obiettivo è chiaro: evitare interruzioni e garantire agli studenti il diritto allo studio sin dal primo giorno di lezioni.

Sono 257 gli studenti che potranno usufruire dei servizi

Il quadro complessivo riguarda 257 studenti degli istituti superiori del territorio provinciale.

Sono 239 gli studenti con disabilità psicofisica che beneficeranno dell’assistenza nelle strutture scolastiche. Per quanto riguarda la mobilità, 110 studenti usufruiranno del trasporto urbano, mentre 46 utilizzeranno il trasporto extraurbano.

A questi si aggiungono 16 nuclei familiari che potranno beneficiare del contributo bonus per il trasporto effettuato autonomamente.

Disabilità sensoriale, garantita anche l’assistenza pomeridiana

Particolare attenzione è prevista anche per gli studenti con disabilità sensoriale. Sono 19 gli studenti interessati, con 13 casi di disabilità uditiva e 7 di disabilità visiva, secondo i dati forniti dal Libero Consorzio.

Laddove necessario, è previsto anche un supporto domiciliare pomeridiano, in continuità con la programmazione scolastica e con le esigenze specifiche degli studenti.

La scelta delle famiglie tra gli organismi accreditati

I servizi vengono erogati dagli Organismi del Terzo Settore accreditati presso il Libero Consorzio, individuati direttamente dalle famiglie attraverso il sistema di accreditamento e il principio della libera scelta.

Gli organismi coinvolti sono A.PRO.D.A. ETS, Cooperativa Sociale Artemide, Società Cooperativa Sociale La Cittadella, Cooperativa Sociale Pallium e Medi Care.

© Riproduzione riservata